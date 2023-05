Kärnten: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw Verletzungen erlegen

Eine Fahrradlenkerin, die am 27. Mai auf der Großglockner-Hochalpenstraße mit einem bergauf fahrenden Pkw zusammengestoßen war, ist am Dienstag in der Uniklinik Innsbruck gestorben. Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen, als sie auf Höhe des Glocknerhauses bergab fahrend frontal mit dem Auto eines 82-jährigen Deutschen kollidierte und über den Wagen geschleudert wurde. Laut Aussendung der Polizei war die Frau auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen.