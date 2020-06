Lavamünd zwischen Hoffen und Bangen

In Kärnten ist die Hochwassergefahr weiterhin akut. Die Problematik verlagerte sich am Freitag von Oberkärnten ausgerechnet nach Lavamünd, das vor exakt zwei Jahren und drei Tagen von einem derartigen Jahrhundert-Ereignis in Mitleidenschaft gezogen worden war. Keller wurden bereits überflutet, für heute ist Starkregen angesagt.

Lavamünd schwebt zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Entwarnung und neuerlichen, regenreichen, Wetterprognosen. "Freitag in der Früh war die Lage kritisch, es drohte die Lavant wieder über die Ufer zu treten. Am Nachmittag konnte kurzfristig Entwarnung gegeben werden, aber am Samstag gibt es weitere Niederschläge", erzählt Martin Brudermann, Kommandant der Feuerwehr Lavamünd.

Mit Unterstützung der Nachbarn aus Hart, Ettendorf, Neuhaus, Bach, St. Georgen, St. Paul, St. Andrä und Bleiburg wurden hunderte Sandsäcke in Stellung gebracht, viele Menschen haben ihre Pkw vom Flussufer der Lavant weg auf höher gelegenen Parkplätzen abgestellt.

"Bisher mussten nur ein paar Keller ausgepumpt werden, kleinere Bäche sind über die Ufer getreten. Wir hoffen, dass wir diesmal glimpflich davon kommen", sagt Lavamünds Bürgermeister Josef Ruthardt.