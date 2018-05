Landwirtschaft: Erntearbeiter verzweifelt gesucht

Seit 43 Jahren arbeitet Werner Magoschitz in der Spargelbranche. In dieser Zeit hat er den kleinen Betrieb seines Vaters zu einem Imperium im Marchfeld ausgebaut. So etwas wie diese Saison hat er aber noch nie erlebt: Die Erntehelfer fehlen. „20 Prozent der Felder hier konnten nicht geerntet werden“, sagt der 59-Jährige. „Das Problem sind die Lohnnebenkosten. Da können wir im internationalen Vergleich nicht mithalten, wenn wir pro Arbeitsstunde drei Euro mehr zahlen müssen. Bei 800 Arbeitsstunden zahlen wir in Österreich um 2400 Euro mehr als in Deutschland“, rechnet er vor. Den Erntehelfern in Deutschland würden zudem etwa ein Euro pro Stunde mehr übrig bleiben. Dieser Umstand motiviere immer mehr, im Nachbarland zu arbeiten.