Land will 2015 eine "schwarze Null"

"Bei allen Spar-Notwendigkeiten werden auch weiterhin Schwerpunkte gesetzt", erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP). Die Bereiche Bildung, Forschung und Entwicklung, Kinderbetreuung und Soziales werden 2015 mit mehr Geldern ausgestattet. Investiert wird in Infrastruktur, in die Spitäler Mittersill, Tamsweg und das Landeskrankenhaus, in den Straßenbau sowie in den Hochwasserschutz.

Insgesamt sind im außerordentlichen Haushalt rund 66 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Zum Vergleich: Alleine die Stadt Salzburg will 2015 rund 47 Millionen Euro für Projekte wie die Sanierung der Pflegeheime ausgeben. Bürgermeister Heinz Schaden ( SPÖ) verkündete vor zwei Wochen, die Stadt sei "de facto schuldenfrei", das Investitionsvolumen sei rekordverdächtig.

Davon kann die Landesregierung nur träumen, dort kämpft man weiter mit dem Schuldenabbau. Mit Ende 2013 dürfte das Minus bei 2,2 Milliarden Euro liegen, Ende 2015 werden unter zwei Milliarden angestrebt.