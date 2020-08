Land Tirol startet nach positivem Corona-Fall einen Aufruf

Nach einem positiven Corona-Testergebnis bei einer Person am Freitag hat das Land Tirol am Samstagnachmittag "vorsorglich" einen öffentlichen Aufruf gestartet. Dabei wurden vier Örtlichkeiten im Bezirk Innsbruck-Land und Zeiten genannt. "Personen, die sich dort zur angegebenen Zeit aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten", so das Land Tirol in einer Aussendung.

Genannt wurden das Restaurant "Kouzina" in Telfs (Dienstag, 18. August, 19 bis 21 Uhr), das Schwimmbad Wattens (Donnerstag, 20. August, 16 bis 19 Uhr), der Gasthof "Halsmarter" in Tulfes (Freitag, 21. August, am Vormittag) sowie das Cafe "Delizioso" in Wattens (Freitag, 21. August, 15 bis 15.30 Uhr). "Nachdem sich die im Nachhinein positiv getestete Person in der potenziell ansteckungsfähigen Zeit an einigen öffentlichen Örtlichkeiten aufhielt, unternimmt die Gesundheitsbehörde zur Sicherheit diesen öffentlichen Aufruf", sagte der Bezirkshauptmann von Innsbruck-Land, Michael Kirchmair.

Wer sich an diesen Örtlichkeiten infiziert haben könnte, wird gebeten, bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren.