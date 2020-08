Coronavirus-Fall in Tiroler Lokal: Land startete Aufruf

Nach einem positiven Corona-Testergebnis einer Person, die sich auch am 16. August in einem Lokal in Schwaz aufgehalten hatte, hat das Land Tirol Donnerstagabend einen öffentlichen Aufruf gestartet. Vorsorglich wurden weitere Gäste, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Cafe aufhielten, angehalten, auf ihren Gesundheitszustand zu achten, wie es in einer Aussendung hieß.

Die im Nachhinein positiv getestete Person hatte sich zwischen 21.00 Uhr und 24.00 Uhr im Cafe "Luna" in Schwaz aufgehalten. Bekannte Kontaktpersonen wurden bereits von der Behörde verständigt. "Bei Symptomen eines grippalen Infekts der Atemwege wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen, plötzlicher Verlust des Geschmacks und Geruchssinns gilt es, umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktierten", appellierte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab an potenzielle weitere Lokalbesucher.