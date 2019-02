Land prüft nach Flugunfall Verdacht des unerlaubten Tiefflugs

Der Kunstflugpilot, der am Montag mit seiner Staudacher S-600 im Wolfgangsee notlanden musste, ist mit dem Schrecken davongekommen. „Alles wieder in Ordnung“, sagt der Oberösterreicher am Freitag. Schon am Tag nach dem Unfall, war der 44-Jährige bereits wieder arbeiten. Er blieb unverletzt – auch, weil ihn die Wasserrettung sofort aus dem eiskalten Wasser barg.

Wie berichtet, war laut Polizei ein technisches Gebrechen Ursache des Unfalls. Die Kunstflugveranstaltung war auch behördlich angemeldet. Ob tatsächlich alle Vorschriften eingehalten wurden, ist aber noch Gegenstand von Ermittlungen. Wie KURIER-Recherchen ergeben haben, prüft die Verkehrsabteilung des Landes Oberösterreich, ob die vorgeschriebene Flughöhe tatsächlich eingehalten wurde.

Laut Behördenbescheid betrug die Mindestflughöhe in der „Kunstflugbox“ 70 Meter über dem Wasser, außerhalb dieses Bereichs 150 Meter. Wie aus einem auf Facebook kursierenden Augenzeugenvideo hervorgeht, dürfte die Mindestflughöhe schon deutlich vor dem Aufprall unterschritten worden sein.