"Land lässt das HCB-Tal links liegen"

Johann Pascoli aus Wieting ist ehemaliger Bauer und bläst ins selbe Horn: "Die Landwirte kämpfen ums Überleben, und dann streicht man die Hilfsmittel um die Hälfte runter. Als würden die Bauern nicht schon genug leiden. Das Austauschfutter, das das Land besorgt hat, war minderwertig. Das Vieh wollte es ja gar nicht fressen." Beim Pensionisten manifestiert sich der Eindruck, dass "die in Klagenfurt die Menschen im Görtschitztal links liegen lassen. Wir sind das HCB-Tal und nicht so wichtig. Das beweist die Tatsache, dass sämtliche Busverbindungen ins Tal samstags und sonntags gestrichen wurden. Zu uns will eh niemand."

Zurück zur abgespeckten HCB-Hilfe: Auch David Gedermann aus Klein St. Paul zieht den Schluss, dass neben Beprobungen und Untersuchungen die Menschen auf der Strecke bleiben. "Warum beschließt die Regierung vor zwei Monaten vier Millionen und halbiert diesen Betrag nun? Es ist ja logisch, dass nun irgendjemand Abstriche machen muss: Letztlich wird wieder die Bevölkerung im Görtschitztal darunter leiden. Das Versprochene sollte Priorität haben und nicht das Sparen am falschen Ort", sagt der Familienvater, der im "w&p"-Zementwerk beschäftigt ist. Wie viele Menschen aus der Region stellt er sich gegen das Land und fast schützend vor das Werk. "Ohne Zementwerk ist es im Tal endgültig finster."

Verena Rastner sieht es ähnlich, auch ihr Mann arbeitet bei "w&p". "Ich verstehe, dass Kärnten pleite ist. Aber dass man im Görtschitztal den Sparstift ansetzt, zeichnet ein düsteres Bild."

Eine, die das Ohr nahe an der Bevölkerung hat, ist die neue Bürgermeisterin von Klein St. Paul, Gabriele Dörflinger ( SPÖ). Sie muss den Spagat zwischen ihrem Parteikollegen und Landeshauptmann Peter Kaiser, den Einheimischen und dem im Ort ansässigen Zementwerk schaffen.