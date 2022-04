Länder erhalten vom Bund 500 Millionen Euro aus EU-Aufbaufonds

"Wir spüren noch die Auswirkungen der Corona-Krise", erklärte Brunner die Finanzspritze an die Länder.

An die sollen bis 30. Juni 500 Millionen Euro der Mittel aus dem EU-Aufbaufonds fließen, die "in einem sehr breiten Bereich" eingesetzt werden könnten, so Wallner - von der Digitalisierung, über die Bildung, den öffentlichen Verkehr bis zur Kinderbetreuung.

Über die Elementarpädagogik laufen derzeit Verhandlungen zwischen Bund und Land, da im August die bisher geltende 15-a-Vereinbarung ausläuft. Da hakt es, wie berichtet, inhaltlich.