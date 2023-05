Kurios: Grundstücksbesitzer sperrte Polizei bei Suche nach Vermisster ein

Einen kuriosen Verlauf nahm die Suche nach einer in Not geratenen Frau im Bezirk Villach in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sie hatte sich mit ihrem Pkw auf einer Alm verirrt und wurde von der Polizei gesucht.

Eines vorweg: Die Suche war nach einigen Querelen erfolgreich, die Frau wurde unversehrt aufgefunden. Am Ende des Polizeieinsatzes stand aber die Anzeige eines 61-jährigen Mannes und das kam so ...