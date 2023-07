Kunstdiebstahl: Arik-Brauer-Gemälde in Wien entwendet

Arik Brauer (1929-2021) war 1985–1997 Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien und Mitbegründer der "Wiener Schule des Phantastischen Realismus". In seiner Villa in Wien-Währing eröffnete Brauer 2003 ein Museum mit seinen bedeutendsten Ölbildern und einen Skulpturengarten.

Er bezeichnete sich selbst als Maler, Grafiker, Bildhauer, Liedermacher, Sänger und Autor.