Kundin drückte der Schuh: Mail an Kaiser

Peter Kaiser, die Schuhfabrik aus Deutschland, und Peter Kaiser, der Landeshauptmann aus Kärnten, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wusste eine 33-jährige Niederösterreicherin, der in Sachen Mode der Schuh drückte, offenbar nicht.

Hilfe suchend wollte sie das Unternehmen kontaktieren, kam jedoch irgendwie an die private Mailadresse des SPÖ-Politikers. Sie habe sich Designerschuhe der Marke Mambi in Rot und Beige gekauft und wisse, dass das Kaiser-Unternehmen auch dazu passende Taschen erzeuge, könne diese aber weder in den Stores, noch online finden. "Liebes Peter-Kaiser-Team! Ich bin ein treuer Fan von Peter Kaisers Schuhen und Taschen. Besteht eine Möglichkeit, die beiden Taschen noch auf irgendeine Weise zu erwerben?", fragte sie in dem eMail.

Kärntens Landes-Kaiser nahm die Sache mit Humor und mailte auch zurück, um die Verwechslung aufzuklären: "Vielen Dank für Ihre Anfrage betreffend der Peter-Kaiser-Schuhe. Ich darf mich kurz vorstellen: Peter Kaiser, 58 Jahre, aktuelle und zukünftige berufliche Tätigkeit: Landeshauptmann von Kärnten."

Er werde der Frau aber mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln helfen. So leitete Kaiser den Wunsch der Niederösterreicherin nicht nur an seine Social-Media-Gemeinschaft auf Facebook und Twitter, sondern auch an die 1838 gegründete Schuhfabrik in Rheinland-Pfalz weiter. Donnerstagnachmittag erfolgte bereits eine Reaktion: "Egal wie kompliziert das Schuh- und Taschenproblem der Dame ist: Gemeinsam werden wir es lösen", versprach das Unternehmen.