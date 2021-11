Kuhhandel à la eBay

Allein der Versteigerungsmarkt für Rinder beläuft sich in Österreich auf 77 Millionen Euro bei gut 60.000 Tieren – diese wechseln vor allem bei Viehversteigerungen in Hallen ihre Besitzer. Meistens werden die zum Verkauf bestimmten Rinder bereits am Vortag gewaschen (damit sie bei der Auktion im besten Glanz erscheinen), verladen und angeliefert. Die Nacht verbringen sie neben anderen angekettet in den Versteigerungshallen, am nächsten Tag werden sie (im besten Fall) von ihren neuen Besitzern ersteigert, die sie dann mitnehmen – ansonsten geht es zurück ins alte Zuhause.

Das ganze Prozedere bedeutet nicht nur Stress für die Tiere, sondern auch für die Landwirte. Mit der App „viehworld“, die seit September am Markt ist, soll sich das ändern.

Ein Handy-Foto vom „Verkaufsobjekt“ von vorne, je eines von der Seite, eines von hinten und upload – das kennt man von diversen anderen Verkaufsapps bereits. So wie bei eBay können interessierte Käufer – in diesem Fall nur Landwirte, die auch eine AMA-Kennung haben – dann die Tiere ersteigern.