Nach Kuh-Attacke: 68-jährige Frau schwer verletzt

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Feldkirchen wanderte am 11. Oktober 2023 gegen 10:10 Uhr von der Turracher Höhe kommend in Richtung der Streusiedlung Saureggen, Bezirk Feldkirchen. Dabei trafen die beiden auf eine Gruppe von Kühen, genauer gesagt auf 7 Kühen mit ihren 3 Kälbern.

➤ Mehr zum Thema: Auch im September attackierte eine Kuh eine Frau

Aus bisher unbekannter Ursache griff eine Kuh die 68-jährige Frau an, und drückte diese gegen eine Böschung, wodurch diese schwer verletzt wurde. Als der 70-jährige Mann der Frau zu Hilfe eilen wollte, wurde er ebenfalls von der Kuh angegriffen und leicht verletzt. Der Besitzer der Kühe befand sich in unmittelbarer Nähe und setzte die Rettungskette in Gang, bevor er die Tiere zu einem nahegelegenen Hof brachte.

Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.