57-Jährige in Tirol von Kuh attackiert und verletzt

Passantin konnte Mutterkuh in Schach halten

Diese war gerade neben dem Feld am Gehsteig vorbeigegangen, konnte die Mutterkuh schlussendlich in Schach halten und die Verletzte aus dem Feld herausholen, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Die Frau wurde in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie das Spital bereits wieder verlassen.

