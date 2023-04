Künstliche Intelligenz lässt totes Verkehrsopfer sprechen

Gemeinsam mit Peterbauer kritisiert der Verein die schleppende Umsetzung der Sanktionsmaßnahmen gegen Raser. Mit der künstlichen Stimme des Unfallopfers Katrin Koch wolle man bei Betroffenen nun mehr Bewusstsein für die Folgen ihres Handels schaffen.

Bewusstsein fehlt

Das Bewusstsein, was das eigene Fahrverhalten betrifft, scheint vor allem in Österreich nicht sonderlich ausgeprägt zu sein, wie eine Studie des KFV zeigt. Jeder dritte Teilnehmer gab an, trotz überhöhter Geschwindigkeit nach wie vor sicher zu fahren. 19 Prozent gaben an, häufig schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu fahren.

Genau das will Peterbauer verhindern. Mithilfe ihrer toten Tochter: „Künstliche Intelligenz kann meine Stimme wieder zum Leben erwecken. Mich aber nicht. Steig runter vom Gas“, lautet der letzte Satz ihrer Audioaufnahme, die in den kommenden Wochen im Radio ausgestrahlt wird.