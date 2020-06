Künstler-Audienz beim Papst

In der Sakristei sind alle sechs Päpste aus dem deutschsprachigen Raum mit Büsten vertreten. Der letzte war Hadrian VI im Jahr 1523. Für eine Büste Benedikts war kein Platz mehr, darum erteilte Franz Xaver Brandmayr, Rektor der Anima, Weyringer als Mitglied der Bruderschaft den Auftrag, sich etwas einfallen zu lassen. Ein Glasfenster, das buntes Licht in der Kirche verströmt, sei eine würdige Alternative, dachte sich Weyringer, stellte aber eine Bedingung: "Um ihn zeichnen zu können, musste ich ihn persönlich kennen lernen." Bis zur Zusage vergingen Monate. Der Brief mit dem vatikanischen Siegel kam im November 2013. "Ich gewähre Ihnen die Minuten des persönlichen Gegenübers", schrieb Benedikt.