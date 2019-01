Kühtai-Hochoetz: Widerstand gegen nächste Skigebietsehe in Tirol

Für Gerd Estermann, der eine Bürgerinitiative mit bereits über 11.000 Unterstützern gegen die Erschließung anführt, ist das eine Einladung an Variantenfahrer. „Die Leute wollen Ruhe und Erholung. Damit ist es vorbei, wenn da ein Lift vorbeifährt, der auch optisch eine Beeinträchtigung ist“, befürchtet er.

„Die Feldringer Böden sind ein Naturjuwel. Sie werden nicht berührt und nicht bebaut“, sagt hingegen Mario Gerber. Der Hotelier aus Kühtai trat am Dienstag gemeinsam mit den beiden Bergbahnchefs an die Öffentlichkeit, um das Projekt zu verteidigen. Die Gegner würden mit Halbwahrheiten und Gerüchten arbeiten, so das Trio.

Ohne "Halligalli"

So werde es kein „Halligalli“ beim geplanten Bergrestaurant geben, im Sommer würden die Bahnen still stehen und es seien auch keine Erweiterungen über die vorliegenden Pläne hinaus angedacht, wurde versichert. Es gehe auch nicht um „Massentourismus“, erklärte Gerber, der eingesteht: „Es gibt Regionen, in denen die Grenze der Belastung da ist.“ Kühtai sei jedoch ein verschlafenes Skifahrerdorf.