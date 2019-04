Kroatentreffen in Kärnten: Landeshauptmann fordert von Kickl Maßnahmen

Das umstrittene kroatische Gedenktreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg soll ungeachtet der Kritik der Kärntner Kirche „im gleichen Format“ wie in den vergangenen Jahren stattfinden. Geplant sei auch eine Heilige Messe, teilte der Vorsitzende des „Bleiburger Ehrenzugs“, Vice Vukojevic, am Mittwoch nach einem Treffen mit der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic in Zagreb mit.

Die Diözese Gurk-Klagenfurt hatte dem Treffen, bei dem offiziell des Massakers an Ustascha-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht wird, heuer nicht ihren Sanktus erteilt.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser fordert nun eine Reaktion der österreichischen Bundespolitik: „Um ein Totengedenken ohne jede politische Manifestation und ohne Zurschaustellung faschistischen Gedankengutes zu gewährleisten, muss das Innenministerium dem Vorbild der Katholischen Kirche folgen und als zuständige Behörde entsprechende Maßnahmen gegen die rechtsextremen Auswüchse dieses Treffens, das in der Form niemand in Kärnten und in Österreich haben will, ergreifen."