"Kroatentreffen" in Bleiburg: Zwei Demos, eine Kranzniederlegung

Eine angekündigte Kranzniederlegung mit Gebet des kroatischen Botschafters Danijel Gluncic am Samstag in Bleiburg in Kärnten wird voraussichtlich von Gegendemonstrationen begleitet werden. Unklar ist, wie viele Personen daran teilnehmen werden. Die Kranzniederlegung ersetzt das umstrittene Kroatentreffen in Bleiburg, das heuer wegen Covid-19 abgesagt wurde.