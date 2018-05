Kritik aus Österreich und Bosnien an Wahlwerbung der UETD

„Sein Besuch wird die ohnehin schon sehr hohen nationalistischen und ethnischen Tendenzen in Bosnien weiter anheizen“, meint etwa Goran Bubalo vom Network for Building Peace, eine Zusammenkunft von rund 130 Organisationen in Bosnien. Das Land bereitet sich derzeit auf die eigenen Wahlen im Herbst vor und es sei zu befürchten, „dass politische Parteien in Bosnien Erdoğans Besuch nutzen werden, um Wähler für sich zu mobilisieren“, so Bubalo. „Erdoğans Besuch ist also als spaltend für das Land einzuschätzen.“

In Österreich kommt die Kritik in erster Linie von der FPÖ. Klubobmann Johann Gudenus nennt die Bustour nach Sarajevo eine Pilgerfahrt, die beweise, dass Vereine wie die UETD die türkische Innenpolitik nach Österreich importieren. Dies gehöre „mit allen Mitteln unterbunden“. Wer sich im türkischen Wahlkampf engagieren wolle, solle dies „vor Ort tun und am besten gleich dort bleiben“.

Vom Bundeskanzleramt gab es bis Redaktionsschluss kein Statement. Und auch bei der österreichischen UETD-Außenstelle, die via Facebook für die Bustour wirbt, war niemand zu erreichen.