Kritik an unnötigen Anrufen: „144 ist keine Service-Hotline“

Denn die Patienten würden oftmals unterschätzen, was bei einem einzigen Anruf in Gang gesetzt werde. „Da ist wenigen bewusst, was hier passiert“, sagt er. Die Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung klären innerhalb weniger Fragen ab, wie kritisch die Lage ist. Falls eine lebensbedrohliche Situation vorliege, wird während des Gespräches schon der Rettungswagen zum Patienten geschickt. „Es wird dadurch eine Kette in Gang gesetzt, wo es nur mehr darum geht, so rasch wie möglich, beim Patienten zu sein und lebensrettende Maßnahmen zu setzen“, erklärt Gottwald.