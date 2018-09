Kriminologe: "Brauchen keine höheren Strafen"

"Zahlen lügen nicht", sagt Christian Grafl. Der Kriminologe hat für die Task Force Strafrecht, die Staatssekretärin Karoline Edtstadler ins Leben gerufen hat, ausgewertet, wie und ob sich härtere Strafdrohungen auf die Kriminalität auswirken - zuletzt war unter anderem der Ruf der Politik nach einer Anhebung der Strafen bei Vergewaltigungen und Körperverletzungsdelikten laut geworden. Grafl kommt zu einem anderen Schluss: ""Es kann keine Rede davon sein, dass wir dringend wieder eine Straferhöhung brauchen."

Schon in den vergangenen zehn Jahren haben die Richter deutlich härter gestraft. Bei Sexualdelikten etwa werden 70 Prozent der Täter zu Freiheitsstrafen verurteilt, bei Delikten gegen Leib und Leben beträgt die Quote 40 Prozent. Bei den Körperverletzungen hat sich die Strafrechtsreform aus dem Jahr 2016 massiv ausgewirkt - damals wurde unter anderem der Strafrahmen bei Körperverletzungen von drei auf fünf Jahre erhöht. "Man sollte sich Zeit lassen, bevor man so grundlegende Veränderungen macht", sagt der Kriminologe.

Härtere Strafrahmen - also eine Anhebung der Höchststrafe sieht der Wissenschaftler nicht. Denn Richter reagieren zwar auf die Reform, es gibt aber noch sehr viel Luft nach oben." Die Strafrahmen reichen in der Praxis sehr gut aus."

Ost-West-Gefälle

Was sich nicht verändert hat ist das Ost-West-Gefälle bei den Verurteilungen. "Das wird sogar stärker", bestätigt Grafl. Männliche erwachsene Ersttäter werden im Sprengel des Oberlandesgerichtes Wien in 80 Prozent der Fälle zu Freiheitsstrafen (bedingt, teilbedingt und unbedingt) verurteilt. Im Bereich des OLG Linz kommen 72 Prozent mit einer Geldstrafe davon.

Massiv gestiegen sind die Einweisungen in den Maßnahmenvollzug. Aktuell betrifft das 1050 Personen _ vor fünf Jahren waren es noch 800. Der dringendste Grund geht auf das Jahr 2015 zurück - damals ging der Fall Brunnenmarkt durch die Medien. "Das hat das Thema in die Öffentlichkeit gebracht. Und ich gehe davon aus, dass Gutachter seither noch vorsichtiger geworden sind."

Übrigens: Die Zahl der Tatverdächtigen ist massiv gestiegen, gleichzeitig die Zahl der Verurteilungen gesunken. Unterm Strich wird nur jeder zehnte Tatverdächtige auch verurteilt. Von höheren Strafen aus präventiven Gründen hält der Kriminologe wenig: "Es geht um Impulstaten. Da erkundigt sich keiner vorher über den Strafrahmen."