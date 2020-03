Kriminalität sinkt durch Corona: „Harte Zeiten für Einbrecher“

Während die Corona-Kurve in Österreich weiter rasant in die Höhe schnellt, sind die Werte in einem anderen Bereich im Sturzflug begriffen: der Kriminalität.

Starker Rückgang

„Die Grenzen sind dicht, die meisten Menschen sitzen in ihren Wohnungen. Für Einbrecher sind deshalb harte Zeiten angebrochen“, berichtet ein Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ( LKA).