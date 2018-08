Krankenhaus Nord: Standort ist laut Experten „nicht optimal“

Viel Ärger hätte sich die Stadt Wien ersparen können, wenn sie für das Krankenhaus Nord einen anderen Standort gewählt hätte. Denn der gewählte Platz an der Brünner Straße (Floridsdorf) sei „nicht optimal“. Das erklärte Anton Plimon, Geschäftsführer des Austrian Institute of Technology (AIT), am Dienstag in der U-Kommission zur Skandalbaustelle.

Das AIT hat 2007 die drei in Frage kommenden Standorte miteinander verglichen: Einen beim Heeresspital, einen an der Siemensstraße und eben jenen in der Brünner Straße.

Ein Standort, der sich wegen der (zunächst noch vorhandenen) ÖBB-Anlagen und der nahen S-Bahn als problematisch erwies. Um hier überhaupt ein Spital bauen zu können, waren umfassende Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. Die Kosten schätzte das AIT mit elf Millionen Euro. Für Dämm-Einbauten gegen Vibrationen mussten weitere fünf bis zehn Millionen Euro ausgegeben werden.