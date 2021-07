Krampus fing bei Perchtenlauf Feuer

Bei einem Perchtenlauf in Rückersdorf (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten hat Freitagabend ein Krampus Feuer gefangen. Laut Polizei erlitt der 28-Jähriger, der in dem Fell steckte, im Halsbereich Verbrennungen zweiten Grades. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der 28-Jährige versuchte sich im Rahmen der Veranstaltung im Feuerspucken. Dabei unterschätzte er offenbar den Gegenwind und die Flammen schlugen zurück. Das Feuer konnte rasch von Männern der Freiwilligen Feuerwehr Rückersdorf - sie trat als Veranstalter des Perchtenlaufes auf - mit einer Decke gelöscht werden.