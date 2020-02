Koralmtunnel: Noch 600 Meter bis zum Durchschlag

Noch gräbt sich „Kora“ von Kärntner Seite aus durch das Gestein. Doch schon vor dem Sommer soll die letzte Tunnelbaumaschine ihr Ziel erreicht haben und der Durchschlag der Nordröhre geschafft sein. Dann wäre der Koralmtunnel fertig gegraben, der Durchschlag der Südröhre passierte bereits 2018.

„Uns fehlen noch 600 Meter“, beschrieb Projektleiter Klaus Schneider am Donnerstag in Graz, danach geht es zügig weiter mit dem Bau, die Innenauskleidung steht an. Auf steirischer Seite waren bereits zu Monatsbeginn rund 40 Prozent der Innenschale fertig, das ist eine Länge von 18 Kilometern. Die ÖBB liegen also im Zeitplan für die Fertigstellung eines ihrer größten Bauvorhaben: 2025 soll der 33 Kilometer lange Koralmtunnel in Betrieb gehen. Eine Zugfahrt zwischen Klagenfurt und Graz wird dann nur noch 45 Minuten dauern.