Koralmtunnel: Steiermark wird mit Kärnten verbunden

Läuft alles nach Plan, so wird der morgige Dienstag ein historischer Tag in der österreichischen Verkehrsgeschichte. Da soll in der Südröhre der Durchstich des Koralmtunnels erfolgen, der dann die Weststeiermark mit Unterkärnten verknüpft (siehe auch Grafik unten).

1000 Meter unter der Koralm auf der Kärntner Seite des Bergmassivs muss die Bohrmaschine „Mauli 1“, die sich aus der Steiermark in Millimeterarbeit in Richtung Kärnten vorarbeitet, auf den bereits bestehenden Stollen treffen. Der 33 Kilometer lange Koralmtunnel wird dann den längsten Eisenbahntunnel Österreichs darstellen. Die Röhre gilt als Kernstück der rund 5,4 Milliarden Euro teuren Koralmbahn, das aktuell größte in Ausführung befindliche Projekt zum Ausbau des österreichischen Eisenbahnnetzes. Graz und Klagenfurt sind derzeit per Bahn nur umständlich über Bruck an der Mur verbunden, rund drei Stunden beträgt die Fahrtzeit. Diese wird schließlich auf weniger als eine Stunde reduziert, wenn die 130 Kilometer lange Koralmbahn ihren Betrieb aufnimmt.

2024 wurde ursprünglich als Ziel zur Inbetriebnahme ausgegeben. Infrastrukturminister Norbert Hofer ( FPÖ) sprach zuletzt vom Jahr 2026 und gab die schwierigen geologischen Bedingungen innerhalb der Koralpe als Grund für die Verzögerung an.