Kooperation bei Deradikalisierung

Im Aufenthaltsraum der Justizwachebeamten hängt ein Foto von Santorin, wie es Touristen kennen. Viele weiße Häuser, blaue Fenster und Türen. Tatsächlich erinnert das Gefängnis Al Arjat 1 in der Nähe der marokkanischen Stadt Rabat von seinem äußeren Erscheinungsbild an die griechische Insel. Viel weißes Gemäuer – statt der Fenster sind es allerdings die Gitterstäbe, die in Blau gehalten sind.

Das Gefängnis Al Arjat 1 ist eines der modernsten in Marokko. Wie berichtet, will Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) das großteils EU-weite Projekt "Haft in der Heimat" auch auf Marokko ausdehnen. Damit sollen in Österreich verurteilte Straftäter künftig ihre Haft nicht hier, sondern in ihrer Heimat, in diesem Fall in Marokko, absitzen.

Überstellt werden sollen laut Brandstetter Häftlinge aber "selbstverständlich" nur, wenn diese in den Justizanstalten ihrer Heimatländer keine Eingriffe in die Menschenrechte befürchten müssen. Wider Erwarten konnte sich Brandstetter am Dienstag ein Bild von dem Gefängnis machen; auch den mitgereisten Journalisten wurde Einlass gewährt.

Das neue Gefängnis wurde erst im März des Vorjahrs eröffnet. Es ist eines von vieren, auf das die Häftlinge der berüchtigten Justizanstalt in Sale aufgeteilt werden sollen. 1200 Häftlinge haben im neuen Haus Platz, 600 sitzen aktuell tatsächlich ein. Statt wie in Saleh teilen sich nicht bis zu 70 Insassen eine Zelle, sondern nur noch acht. Die Häftlinge können Ausbildungen zum Maurer, Fliesenleger oder Maler absolvieren. Für Frauen gibt es Alphabetisierungskurse oder die Möglichkeit einer Ausbildung zur Frisörin oder Näherin. Noch dieses Jahr soll das Gefängnis in Saleh geschlossen werden.