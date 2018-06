Kontrolle von Arztpraxen mangelhaft

Grobe Mängel in der Qualitätssicherung in den heimischen Arztpraxen stellen Experten des Instituts für Höhere Studien (IHS) fest. Sie haben im Auftrag des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger eine Untersuchung zum Thema durchgeführt.

Im europäischen Vergleich nehme die österreichische Praxis der Qualitätssicherung in den Ordinationen „eine Extremposition“ ein, heißt es in der IHS-Studie. Gemeint ist damit der Umstand, dass die Ärztekammer über ihre Tochterfirma ÖQMed überprüft, ob die Qualitätsstandards in den Arztpraxen eingehalten werden.

Mit anderen Worten: Die Ärzte kontrollieren sich selbst. „Das von der ÖQMed ausgearbeitete und durchgeführte Qualitätssicherungsverfahren scheint dem internationalen Vergleich nicht standzuhalten“, stellt das IHS fest. Es empfiehlt, „von europäischen Vorbildern zu lernen und die Qualitätssicherung im niedergelassenen Bereich institutionell neu zu ordnen“.