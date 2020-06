Das Griss um Kunden im Dorado der Skilehrer

Wie heftig das Griss um Kunden am Arlberg ist, zeigt auch die große Zahl von illegalen Skilehrern, die auf weit über 100 geschätzt wird. Die Region gilt in der Welt betuchter Tiefschneefans als El Dorado und ist es daher auch für Skilehrer. "Die Gäste haben viel Geld und wünschen sich einen guten Führer. Zu Weihnachten werden 150 Guides benötigt. Das gibt es nur am Arlberg", erklärt Ranner.

Im Büro seines ehemaligen Chefs herrscht indes Hochbetrieb. "Wir haben 160 Skilehrer im Einsatz", sagt Martin Kefer, der Geschäftsführer der Skischule Zürs. 90 Prozent der Kundschaft, 5000 bis 6000 Gäste pro Saison, sind Privatkunden, die Einzelunterricht oder Begleitung in den Tiefschnee wünschen. "Das gibt es sonst nirgendwo", sagt auch Kefer.

Er ist 1968 als Skilehrer gekommen und hat bis zuletzt für das Gesellschafter-System gekämpft. Nun sieht der Salzburger Parallelen zu vergangenen Zeiten. "In den 1920er-Jahren haben sich die Skilehrer unten in Langen am Bahnhof um die ankommenden Gäste gestritten. Um das zu beenden, wurde 1928 die Skischule gegründet", erzählt der 65-Jährige.

Er gesteht, dass ihn die Gründung des Vereins seiner einstigen Mitarbeiter anfangs geärgert hat: "Das waren meine Buben. Sie sind mit einem Rucksack voller Gäste gegangen, was ihr Recht ist. Aber jetzt sehen sie, was Selbstständigkeit heißt." Eines glaubt Kefer aber nicht: Dass ihm die Kundschaft ausgeht.