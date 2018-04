Kollision zweier Nachtzüge riss Passagiere aus dem Schlaf

Überfahrene Signale, Zusammenstöße auf offener Strecke, Unfälle bei Verschubfahrten: Die ÖBB kommen seit Monaten wegen einer Unglücksserie von sieben schweren Unfällen mit Dutzenden Verletzten und einem Toten nicht aus den Schlagzeilen. Vorfall Nummer acht kam am Freitag dazu: In Salzburg krachte bei einer Verschubfahrt ein Nightjet in einen weiteren Nachtzug, mit dem er gekoppelt werden sollte. Ebenfalls am Freitag waren auch noch Güterwaggons in Oberösterreich mehr als 30 Kilometer führerlos unterwegs.