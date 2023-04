Kollision mit einer Taube: Rettungshubschrauber musste notlanden

Ein in Österreich stationierter Hubschrauber der ARA Flugrettung musste in der Nacht zum Samstag in Bayern nach einer Kollision mit einem Vogel notlanden. Die vier Insassen blieben laut einem Polizeisprecher unverletzt. Der Rettungshubschrauber war auf dem Rückflug nach Reutte in Tirol, nachdem ein Patient nach Augsburg geflogen worden war.