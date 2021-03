König der Lüfte braucht Hilfe

Knapp 200 Jahre hatte Aquila heliaca – so der wissenschaftliche Name des Kaiseradlers – in Österreich als ausgestorben gegolten. Erst durch intensive Schutzbemühungen erholten sich die Bestände, bis der majestätische Vogel Ende der 1990er Jahre als Brutvogel zurückkehrte.

2020 brüteten 25 Paare in Österreich. Am häufigsten hielt sich der König der Lüfte in Niederösterreich und im Nordburgenland auf.

Geschützte Arten bedroht

Illegale Verfolgung geschützter Tierarten ist laut einem Bericht über Wildtierkriminalität von WWF Österreich und Birdlife Österreich auch im europäischen Raum ein Problem. Betroffen sind neben Greifvögeln auch andere Arten wie Bär, Wolf, Luchs, Biber und Fischotter.

Die Täter würden höchst selten gefasst, sagt Schmidt. Dass die geschützten Vögel illegal verfolgt werden, könne unter anderem damit zusammenhängen, dass die Tiere als Trophäen gesammelt werden. Birdlife appelliert an die Bevölkerung, sich bei Beobachtungen zu melden.

www.birdlife.at; kaiseradler.at; Anonyme Hinweise: Hotline: 0660/869 2327