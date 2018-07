K.O.-Tropfen: "Eine Sekunde wegschauen und sie sind im Glas"

Eine junge Frau wacht frühmorgens ausgeraubt und voller Schmerzen in einem Hauseingang auf. Die ganze Nacht über hat ihr Freund sie verzweifelt gesucht. Ihre Mutter findet sie schließlich, nicht weit von ihrer Wohnung. Am Rücken hat sie blaue Flecken. An den inneren Oberschenkeln sichtbare Druckstellen und etliche Brandwunden, auch im Genitalbereich. Offenbar wurden Zigaretten an ihrem Körper ausgedämpft. Lisa kann sich bis heute nicht daran erinnern, was in der Nacht davor alles passiert ist. Aber sie weiß, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dass etwas mit ihr gemacht wurde, das sie nicht wollte. Schreiende Männerstimmen tauchen immer wieder in ihrem Kopf auf. Der Großteil ihrer Erinnerung endet gegen 23 Uhr in einem bekannten Wiener Club, als sie mit Arbeitskolleginnen an der Bar geplaudert hat. Da waren zwei Männer, die hatten zu flirten begonnen. Sie trugen Schirmkappen. Mehr weiß Lisa nicht mehr. Die Erinnerung wird vermutlich auch nie wiederkommen.

Lisa, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist eines von zahlreichen Opfern so genannter K.O.-Mittel. Die Meldungen zu diesen Fällen haben weltweit in den letzten Jahren bedeutend zugenommen. Verschiedene nationale Stellen haben Informationskampagnen zur Prävention und zur Hilfestellung für Opfer initiiert . 2014 gab es eine Entschließung vom Nationalrat, bei der unter anderem eine Verstärkung der Präventionsarbeit speziell in Schulen angeregt wurde. Auch aktuell werden stetig entsprechende Workshops von der Polizei angeboten.

Lisa ist eine der wenigen Frauen, die den Vorfall zur Anzeige gebracht hat. Die Dunkelziffer dieser Verbrechen ist kaum abzuschätzen, dürfte aber enorm hoch sein, bestätigt auch Daniela Tunst von der Landespolizeidirektion Wien. Und sie bestätigt, dass diese Verbrechen vor allem im Bereich der Sexualdelikte vorkommen.

"Wertvolle Zeit geht verloren"

Scham, Erinnerungslücken, Angst, Schock und das Wissen, dass die Chance, die Täter zu finden, sehr gering ist, halten nach Expertenschätzungen 80 Prozent der Opfer davon ab, zur Polizei zu gehen. Dabei wäre genau das so wichtig, nämlich unverzüglich - am nächsten Tag. „Bei einer Beeinflussung des Erinnerungsvermögens kann das Opfer ermittlungsrelevante Geschehensabläufe nicht adäquat rekonstruieren. In der Hoffnung, dass das Erlebte wieder zurückkehrt oder aus Furcht, keine genauen Angaben machen zu können, wird oft mit einer Anzeige gewartet. Dadurch geht wertvolle Zeit im Hinblick auf das Nachweisfenster verloren“, erklärt Wolfgang Bicker vom Forensisch-Toxikologischen Labor (FTC) in Wien. „Es kann im Sinne einer effektiven Beweisführung, nicht nur die chemische Analytik betreffend, sondern etwa auch im Hinblick auf DNA-Spuren, nur appelliert werden, einen Verdachtsfall unverzüglich zur Anzeige zu bringen und unverzüglich Probenmaterial zu sichern“, so Bicker.

Blut- und Harnproben müssen abgenommen werden, denn sie bieten einen möglichen Beweis in einem Strafverfahren. Auch die Aufbewahrung der getragenen Kleidungsstücke im ungewaschenen Zustand in einem sauberen Papiersack ist wichtig.

Zusätzlich sollten Freunde, die zur selben Zeit am Tatort waren, kontaktiert werden, ob diese Beobachtungen zu den Geschehnissen gemacht haben. Das Erstellen von Gedächtnisprotokollen dieser Zeugen, aber auch des Opfers selbst, soweit es sich erinnern kann, wird ebenso von der Polizei empfohlen.