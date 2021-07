„Hate Crime": Knapp 2.000 Straftaten aus Hass

Das Innenministerium hat am Mittwoch seinen ersten Bericht zu „Hate Crimes“, also Verbrechen, die sich gegen Angehörige bestimmter Gesellschaftsgruppen wenden, veröffentlicht. Diese werden seit November 2020 systematisch erfasst. Bis April dieses Jahres sind 1.936 strafbare Handlungen dieser Art registriert worden. „Hassverbrechen sind Straftaten, die über die Tat hinaus eine Bedeutung für die Gesellschaft haben“, sagte Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz.

Sogenannte Hassverbrechen basieren auf Hass der Täter etwa aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung ihrer Opfer. „Die Kernergebnisse zeigen, dass die häufigsten Vorurteilsmotive die nationale bzw. ethnische Herkunft, die Weltanschauung und die Religion sind“, erklärte Reinhard Schnakl, stellvertretender Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Betroffene würden sich im Alltag signifikant unsicherer fühlen.