Klosterhof-Pleite: Top-Wirt übernimmt Linzer Traditionslokal

Der Biergarten des Linzer Restaurants „Stieglbräu zum Klosterhof“ mit seinen Kastanienbäumen, Laubengängen und 1.350 Sitzplätzen gehört zu den schönsten in Österreich. Und innerhalb der altehrwürdigen Mauern in der Landstraße, die auf das 16. Jahrhundert zurückgehen, kann das Lokal mit weiteren 470 Sitzplätzen aufwarten.

So müsste man glauben, dass das Restaurant aufgrund seiner zentralen Lage und seiner großen Bekanntheit eine wahre Goldgrube ist.

Doch innerhalb von 26 Monaten schlitterte die Betreiberin, die E.J. Dobersberger Restraurations- und Gastronomie GmbH, zum zweiten Mal in die Pleite. 40 Mitarbeiter sind betroffen. Der Betrieb hat laut KSV1870 rund 582.600 Euro Schulden angehäuft, bei der ersten Pleite waren sie fast doppelt so hoch. Am Ende hat der Betrieb seine Altschulden aber nicht vollständig bedient. Am 2. März 2020 hätte die letzte Quotenzahlung an die Gläubiger erfolgen sollen. Dazu kommt es nicht mehr.

Bei der ersten Pleite im Herbst 2017 führte man folgende Ursachen an: die hohe Personalfluktuation, das schwierige Marktumfeld, die schlechte Wetterlage sowie die Rückstände bei Finanz und Krankenkasse. Es gab aber ein weiteres Problem. Denn es dürfte das Verhältnis zwischen der Verpächterin, der Brauerei Stiegl, und der Pächterin rund um Hans Dobersberger deutlich abgekühlt haben.