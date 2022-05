Zwei Drittel der Befragten, die die Frage „Gibt es in Ihrer Umgebung jemanden, der Ihnen Unbehagen oder Angst bereitet“, mit Ja beantworteten, hatten in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gemacht.

„Das ist insofern bedeutend, als dass es zeigt, dass Personen, die auf diese Fragen mit Ja antworten, eine um 30-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie häusliche Gewalt erlebt haben“, so Thomas Beck, Leiter der Opferschutzgruppe am LKI und Psychologe an der Innsbrucker Universitätsklinik für Psychiatrie II. „Dieses Ergebnis ist von einer Deutlichkeit, die wir so gar nicht erwartet haben“, sagt er.