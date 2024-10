Mit Micro-Volunteering will der Österreichische Alpenverein (OeAV) Freiwillige, die sich nicht langfristig binden wollen, für die Mitarbeit an der Erhaltung von Berghütten und Wanderwegen gewinnen. Denn die Folgen des Klimawandels würden der alpinen Infrastruktur immer mehr zusetzen.

Ein Rettungspaket von 95 Millionen Euro sei nötig, erneuerte Präsident Wolfgang Schnabl am Freitag die Forderung der alpinen Vereine in der Hoffnung auf offene Ohren bei der nächsten Bundesregierung.

Vereine in Bergnot

"Die alpinen Vereine sind in Bergnot geraten", fasste Schnabl in einer Pressekonferenz anlässlich der Jahreskonferenz des Alpenvereins in Steyr zusammen. Die "Auswirkungen der Klimakrise ziehen unsere Wege in den Bergen häufiger in Mitleidenschaft".