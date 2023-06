Klimaprotest in Innsbruck

Vorvergangene Woche hatte die "Letzte Generation" jeden Tag in Innsbruck protestiert und den Verkehr teils lahmgelegt. An einem Tag wurde ein Stadtteil praktisch komplett abgeriegelt. An einem weiteren sogar die Brennerautobahn (A13) auf der Europabrücke kurzzeitig blockiert. Der Unmut über die Aktionen wurde im Laufe der Woche größer, vereinzelt kam es auch medial und von politischer Seite zu Kritik am Agieren der Exekutive, die nicht rasch genug eingreifen würde.

Zudem folgte eine Anzeige der Polizei wegen der Brenner-Blockade. Die Staatsanwaltschaft prüfte einen strafrechtlichen Anfangsverdacht, ein Ermittlungsverfahren wurde aber letztlich nicht eingeleitet.