"Größte Bedrohung": Klimakompetenz in Gesundheitsausbildung gefordert

Die Folgen der Klimakrise betreffen auch die Gesundheit: Eine breite Allianz von 30 Organisationen hat sich am Dienstag daher in einem offenen Brief an die zuständigen Ministerien gewandt, um Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen einzufordern. Sowohl in der Aus-, Weiter-, und Fortbildung herrsche der Bedarf einer entsprechenden strategischen Implementation, hieß es in einer Pressekonferenz in Wien.

In einleitenden Worten erklärte Willi Haas von der Universität für Bodenkultur Wien, dass die Klimakrise auch die größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit im 21. Jahrhundert sei. Eine der zentralen Voraussetzungen, um etwa eine Zunahme von Hitzesterblichkeit und Mangelernährung, sowie eine Ausbreitung von Infektionskrankheiten und ein Anstieg von Atemwegserkrankungen und Allergien zu begegnen, sei ein kompetent handlungsfähiger Gesundheitssektor.

2021 gab es einen dementsprechenden Aufruf einer WHO-Gruppe an alle Unis und Bildungsakteure im Gesundheitssegment, denn es gelte einerseits neue Krankheiten durch Allergene wie auch alte Tropenkrankheiten, die in neuen Gebieten heimisch werden, zu erkennen, wie es andererseits zum Beispiel auch die Ärztetätigkeit klimafreundlich zu gestalten gilt.

Bisher nur freiwillige Weiterbildung

Es wurde darauf hingewiesen, dass seit über 20 Jahren klimarelevante Inhalte bereits auf freiwilliger Basis auf den medizinischen Universitäten vermittelt werden, um das Wissen weiter zugänglich zu machen, sei eine verpflichtende Vermittlung jedoch notwendig. Auch positive Aspekte, wie die Vorteile klimafreundlicher Ernährung, gelte es zu bekannter zu machen.