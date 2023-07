Klimaaktivisten blockierten Brennerautobahn in Tirol

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstag die Brennerautobahn (A13) in Tirol nahe Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) blockiert. Laut Polizei begann die Blockade gegen 11.00 Uhr.

20 Minuten später war eine Fahrspur bereits wieder frei, so die Polizei. Der ÖAMTC rechnete mit längeren Staus aufgrund des starken Urlauberverkehrs.