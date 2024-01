Kleinkind nach Badeunfall in Tirol reanimiert

Nach einem Badeunfall in FĂĽgen im Tiroler Bezirk Schwaz ist am Neujahrstag ein zehn Monate altes Kind reanimiert worden.

Das Mädchen fiel am Nachmittag in einem unbeobachteten Moment in das Babybecken, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Badegast barg demnach das reglos im Wasser treibende Kind und ein zufällig anwesender Arzt reanimierte es erfolgreich.

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.