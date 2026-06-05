4 tote Österreicher bei Kleinflugzeug-Absturz: Neue Details zu den Opfern

Beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeugs in Kroatien sind am Donnerstag vier Österreicher ums Leben gekommen. Die Männer sind in den Jahren 1961, 1968, 1978 und 1986 geboren, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur HINA am Freitagvormittag nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Pula. Die Verstorbenen sollen demnach obduziert und alle relevanten Umstände des Unfalls geklärt werden, hieß es. Für die Insassen war jede Hilfe zu spät gekommen.

Flugzeug erreichte Ziel nicht Das Unglück hatte sich um 11.20 Uhr über der kroatischen Halbinsel Istrien ereignet, nahe dem Zielort Medulin. Das Flugzeug stürzte zwei bis drei Kilometer südwestlich des dortigen Sportflugplatzes ab. Das laut "Austrian Wings" 2015 gebaute und in Deutschland registrierte einmotorige Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten.

Der pensionierte Pilot Nijaz Delić, der auf die Landung der Maschine in Medulin gewartet hatte, berichtete dem kroatischen Rundfunksender HRT, dass das Flugzeug bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern normal geflogen sei. "Dann geriet es plötzlich ins Trudeln." Der Zeuge sagte, er glaube, es sei dem Piloten noch gelungen, das Flugzeug horizontal abzufangen. "Aber es flog immer noch in einem sehr steilen Winkel auf den Flughafen zu und stürzte einfach auf einen Hügel hinter einem Wald zu. Wir haben es nicht wieder gesehen, es gab keine Explosion, nichts", sagte Delić.