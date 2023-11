Kleines Glücksspiel soll in Salzburg legalisiert werden

Durch die Legalisierung in Oberösterreich habe es einen markanten Rückgang gegeben. Im Nachbarbundesland seien die verbotenen Automaten seit 2010 von 5.000 auf 50 bis 100 Stück zurückgedrängt worden. Ein Gesetzesentwurf, der das Automatenspiel ähnlich wie in Oberösterreich reguliere, solle Abhilfe schaffen. Svazek will von Verbänden bis zu Verantwortlichen "alle an einen Tisch holen". Priorität hätten eine Erhöhung des Spielerschutzes und die Eindämmung illegaler Strukturen.

Künftig soll das Land Lizenzen vergeben, wo es Lokale mit Automaten geben darf. Was man nicht wolle, sei, dass in jedem Wirtshaus künftig ein Automat stehe. "Wir wollen Spielhallen mit einer Maximalanzahl an Geräten. Es gibt dann ganz klare Standorte, mit Auflagen, mit geschultem Personal, mit Spielerschutz und auch mit Steuereinnahmen", erklärte Svazek. Ein Nebeneffekt für das Landesbudget ist dann auch ein einstelliger Millionenbetrag an Einnahmen. Denn legale Glücksspielautomaten sind an ein Datenrechenzentrum angebunden.

Eine Legalisierung fand in Salzburg bisher keine politische Mehrheit. Die SPÖ war in Regierungsverantwortung (bis 2013) stets dagegen, man wolle am Glücksspiel nichts verdienen. "Spielsucht ist Sucht, und Einnahmen aus egal welcher Sucht sind schmutziges Geld", sagte etwa der damalige Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden. Auch die Grünen, die 2017 ein neues Wettunternehmergesetz mit schärferen Regeln für Wettlokale in Salzburg umsetzten, hielten nichts von einer Legalisierung. Laut Svazek werde man aber weder Illegalität noch Spielsucht gänzlich verhindern können.