Klagenfurter Gemeinderat tagt im Wörthersee-Stadion statt im Rathaus

Der Klagenfurter Gemeinderat wird sich am 29. April mit dem Rechnungsabschluss 2019 befassen. Die Gemeinderatssitzung findet allerdings nicht im Rathaus statt, sondern im Wörtherseestadion. "Wir wollen so gewährleisten, dass es genug Abstand zwischen den Mandataren gibt", sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ) in der Donnerstag-Ausgabe der "Kleinen Zeitung".