Klagenfurter Bürgermeister kündigt Mietpreisbremse an

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hat am Freitag eine Mietpreisbremse für 3.100 stadteigene Wohnungen angekündigt. Der Stadtsenat soll in einer Sondersitzung am Dienstag beschließen, dass es dort heuer zu keinen Mietzinserhöhungen kommt, hieß es in einer Aussendung.

Die finanzielle Belastung für die Menschen sei an der Schmerzgrenze angelangt, so Scheider, "Klagenfurt muss jetzt, anders als der Bund, die Mietpreisbremse umsetzen".