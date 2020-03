Klagenfurt und Villach wollen in Zukunft gemeinsame Wege gehen

Das Koordinationsbüro des nun zu gründenden Vereins wird sich in Velden befinden. Dort wurde auch die Pressekonferenz abgehalten sozusagen auf neutralem Grund. Die beiden Städte im Süden verbindet schließlich eine gewisse Hassliebe, die nicht nur auf die tiefverwurzelte Feindschaft zwischen den beiden Eishockeyklubs KAC und VSV zurückzuführen ist. Animositäten, die spielerisch so richtig ausgelebt werden. Und gegenseitige Seitenhiebe stehen auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt deswegen wurde die Marktgemeinde am Westufer des Wörthersees zum Sitz des Vereins gewählt.

Die Finanzierung der ersten drei Jahre – insgesamt sind es rund 480.000 Euro – übernehmen die beiden Städte. Künftig soll sich der Verein allerdings über Einnahmen aus Projekten selbst tragen.

Für Villachs Bürgermeister Günther Albel steht bei dem Projekt eines fest: „ Villach und Klagenfurt sind die einzigen Bezirke in Kärnten mit steigenden Bevölkerungszahlen. Das zeigt, wie wichtig es sein wird, dass diese beiden Lokomotiven zusammengespannt werden“. Auch Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ist von der Idee der „Twin-City“ überzeugt: „Es geht darum, die Schlagkraft im internationalen Wettbewerb und Europa zu erhöhen.“