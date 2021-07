Klagenfurt: Die Finanzen bleiben "Chefsache"

Mit Frank Frey von den Grünen gab es bereits am Sonntag erste lose Gespräche. Die Stadt-ÖVP hingegen ziert sich vor den in Aussicht gestellten Verhandlungsrunden. „Wir werden nicht um jeden Preis in eine Koalition gehen. Wir wollen für die Klagenfurter arbeiten, egal ob in einem Arbeitsübereinkommen oder in Opposition“, sagte der geschäftsführende Stadtparteiobmann Markus Geiger.

„Das ist Taktik, die ich nicht kommentieren möchte. Auf Klagenfurt kommen große Probleme zu und die sind nur mit einer stabilen Mehrheit zu bewältigen“, gibt Mathiaschitz die Richtung vor. Eine stabile Mehrheit wäre zwar auch zwischen SPÖ und FPÖ möglich. Dieses vor drei Jahren geplatzte Experiment möchte die neue sozialdemokratische Frontfrau aber kein zweites Mal eingehen.

„Unter Frauen“ gab es übrigens einen Gruß aus Innsbruck. Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die bislang einzige Frau an der Spitze einer österreichischen Landeshauptstadt, sprach im Zusammenhang mit Mathiaschitz von einer „idealen Kandidatin für diese Position.“

Die FPÖ Klagenfurt ist indes mit der Aufarbeitung der Niederlage beschäftigt. Der geschäftsführende Stadtparteiobmann Wolfgang Germ kündigte gestern, Montag, „personelle, inhaltliche und organisatorische Konsequenzen“ an. Am Abend stand fest: Germ wird in zwei Monaten beim Stadtparteitag zum Parteivorsitzenden gekürt. Er wird auch das Amt des Stadtrats übernehmen. Christian Scheider bleibt Vize-Bürgermeister.