Kitzbühel baut dem Ski-Spektakel die Bühne

Alois Vötter hat die Ski bereits abgeschnallt, als wir ihn bei der Talstation der Hahnenkamm-Bahn treffen. Zumindest für heute. „Ich gehe jeden Tag Ski fahren“, erzählt das Kitzbüheler Original. Seine Pistenaktivität ist nicht nur beachtlich, weil es um das Augenlicht des „Stoa Luis“ mittlerweile eher bescheiden bestellt ist, sondern vor allem, weil er stolze 94 Jahre alt ist.Auf den Bergen hinter sich hat Vötter Spuren hinterlassen. 35 Jahre war er bei den Kitzbüheler Bergbahnen im Dienst und mit am Werk, als Lifte, Pisten und Wege gebaut wurden. Und wenn sich die Elite der Skiabfahrer am kommenden Samstag wieder über die Streif stürzt, darf sie auch dem 94-Jährigen dankbar sein, dass die legendäre Strecke nicht mehr so eng ist, wie sie einmal war.